La expresentadora panameña Patty Castillo es la envidia de sus seguidoras, pues de lo más relax les contó que estaba en el supermercado en Miami y David Beckham le chocó su carretilla.

Patty expresó “Me acabo de chocar con David Bechkam en el supermercado, y cuando digo chocar es dizque... el man dizque ‘Oh Im sorry’, y yo dizque ‘cero problema amigo’”, detalló Patty, quien no dudó en grabarlo y hasta tomarse una fotografía con el astro inglés.

Sus seguidoras empezaron a preguntarle a Castillo en qué super es que hace compras en Miami, para cuando estén de visita por Estados Unidos ir a ese lugar a hacer las compras.

“Maigaah iré más de seguido”, “”Chócate más seguido mana”, “Me le tiro encima”, “Que me estrelle y me vuelva a estrellar, que se preocupe, que recoja del piso, que me lleve al hospital y que me mande flores”, fueron algunos comentarios que dejaron las seguidoras de Patty Castillo.

Pero también hubo los comentarios sarcásticos, aquellos que incluyeron a los deportistas del patio.

“Yo me topé a Blas en Villa Guadalupe comiendo siu mai”, “Yo veía a Roberto Durán cortándose el pelo en el Machetazo en Chitré. Normal”, “Ayer me topé al Patón Phillips en el super”, “Yo me topé acá con el Pipe Baloy en Pricemart”, comentaron los internautas en la publicación de la expresentadora.

