Deja en mensaje a las mujeres tras el caso de Debanhi Escobar

Tras volverse viral el lamentable suceso conmovió a toda Latinoamérica, el caso de Debanhi Escobar, quien fue encontrada muerta en México, han sido varias las famosas que han alzado su voz.

En suelo canalero, la que dejó un mensaje en su cuenta de Instagram fue Celibeth Pimentel, mejor conocida como La Zambita, dejándole saber a las féminas que si la ven en algún lugar y no tienen cómo irse, pueden acercarse a ella con confianza. "Hermana, si un día me ves en un baile, un concierto, una feria un parking o donde sea y no tienes cómo irte o piensas pedir Uber o taxi sola, acércate a mí y nos vamos juntas, como sea yo te llevo, de todo corazón, te deseo viva, te quiero, cuídate mucho", destacó la locutora en el mensaje.

