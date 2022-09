Delany Precilla no quiere volver a estar embarazada

Delany Precilla compartió con sus seguidores, mediante las fotos, los lugares a los que quiere regresar, los momentos mágicos y hermosos de sus vidas, y aquellos que no quiere volver a repetir, como por ejemplo estar embarazada.

Con una fotografía en la que deja ver lo enorme que estaba su barriga con el embarazo de su último hijo, Delany expresó que "Momento que no quiero repetir. No quiero volver a estar embarazada", por lo que hace saber que un tercer bebé está descartado de su planes a futuro, pues con Megan y Zion su mundo está completo y pasar tiempo con ellos es algo que no cambia por nada del mundo.

La presentadora de deportes detalló que uno de los días que más lloró fue cuando su esposo y padre de sus hijos le pidió matrimonio, que la hace feliz hacer poledance, que quiere regresar a Nueva York, que Paul McDonald sigue siendo el hombre que le gusta, que en ocasiones se le ve el abdomen flácido, otras bien tonificado, que es presentadora de deportes, también hace reportajes deportivos y cada día aprende algo nuevo con sus compañeros.

