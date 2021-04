Delyanne confiesa que le dolió que la sacarán de la televisión tras darlo todo

La reconocida chef Delyanne Arjona activó las redes la noche de ayer, esto tras confesarle a su amigo Jossie Jiménez que le dolió en el alma que la botaran de Tu Mañana y le empacaran todos sus utensilios sin decirle nada, para luego enviarlos a su casa.

"Fu muy difícil y duro, doloroso, esa conversación, me pegó. No estoy más ahí. La corporación decidió terminar mi contrato de una . Dios sabe como hacerlo y siento que estaba preparada desde hace mucho tiempo atrás. Tengo que aceptar que no fue fácil, a veces me dan ganas de llorar, fueron 13 años. Nunca fui a medias, siempre di más del 100%, era la que salía grabar a la calle, lo hacía con pasión amor y entrega, pero al final tomaron su decisión", dijo la famosa.

Recalca: "Creo que la gente se lo puede imaginar. Me duele todo, los utensilios me los empacaron y me los mandaron. Sentí un vacío muy grande, hasta ahí lo puedo decir, una tristeza muy oscura. Pero definitivamente que la vida continúa para mí, por eso decidí mudarme a Boquete para pasar tiempo con mi familia y todo el encierro de las cuatro paredes".

Según Delyanne, se siente bendecida por el cambio, además, agradece que inmediatamente la llamaran de TVN para formar parte de un proyecto, esto mucho más porque fuera de la competencia en la que apreciaron de buena manera su talento.

A pesar de todo esto, lo que más le causó tristeza fue cuando su hija le preguntó por qué no estaba n Tu Mañana. "El día que Amelie me preguntó porqué no vas a trabajar hoy, mamá no vas a ir a la televisión, fue triste, no saber qué contestarle, pero después me mandas un mensaje en el que te decía, te vi en Jelou y se me olvidó toto", detalla.

Delyanne asegura que no es una mujer manca y a sus 43 años, vendería paletas, duros, o sao si es posible, para salir adelante sin importar lo que las personas piensen.