Demuestra su talento con tan solo seis años

Si se tiene talento y pasión por la música, la edad es lo de menos, y con tan solo 6 añitos Frank Lucas emprende una carrera musical estrenando su primer tema junto a Japanese.

“Hola, buenos días”, es la canción que estrenó este pequeño que, según sus padres, las raíces musicales panameña-colombianas y americanas que lleva Frank Lucas en la sangre ha hecho que ame la música, por estar razón ellos están dispuestos a apoyarlo al 100% en esta etapa musical que inicia a su corta edad.

Publicidad

DJ Aleman y Meikan productores del tema, y quienes tienen años trabajando en la Industria, comentaron que le da gusto ver cómo vienen subiendo las nuevas generaciones, "La mente es que puedan subir directo a lo internacional, muy pocos nacen con el don y si Fran Luca lo tiene que arranque desde ya", resaltaron los productores que no dudaron en apoyar a este niño con la creación del ritmo de esta melodía.

En la canción el pequeño cantante pide a Dios que cuide de los enfermos que están en el hospital, y que los niños y ancianos no estén mal. En tanto, Japanese le puso su toque particular al sencillo con sus pregones, entre ellos: “arriba de Dios no vive nadie”, “dobla rodilla”, “La calle no está para humanos”.

El video fue grabado en Panamá bajo la dirección de la Tropa Film y estará disponible desde el 5 de marzo en todas las plataformas digitales. En YouTube el audiovisual, desde su estreno, ya tiene más de mil 200 visualizaciones.