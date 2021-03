Denuncia abuso policial, se llevaron a 4 de sus empleados

El expresentador y empresario Franklyn Robinson denunció la noche del viernes supuesto abuso policial en su negocio, en La Chorrera, donde fueron detenidos cuatro de sus empleados.

De acuerdo con Robinson, la policía se llevó a sus colaboradores, alegando que están trabajando fuera del horario establecido por el toque de queda, y destacó que su local era el único de la plaza que no lo hacía, pues el mismo se encargó de despedir a sus clientes antes de la hora establecida.

“Sigue el abuso de autoridades y esta vez en La Chorrera, en donde hay siete locales incluyendo @bohofoodtownwest... Cuando me fui dejé todo en orden”, dijo en su cuenta de Instagram.

Contó que a las 10:15 p.m. lo “llama la administradora que llegó la policía y les quitó las cédulas para llevárselo a un cuartel en La Chorrera… Y seré honesto, sí había otros locales que aún estaban en funcionamiento a esa hora, pero @bohofoodtownwest NO”.

Añadió: “Porque yo mismo me encargué de ir despachando a todos los clientes y la última mesa era donde yo estaba sentado con cuatro amigos de La Chorrera y casualmente me decían: ¿Por qué estás echando a la gente de una vez? Y les dije: "Yo no quiero verguero con el Minsa y la Policía, allá ellos que siguen operando y se la rifen…. A las 9:45 pm me fui y dejé al personal limpiando y a ver si salía un pedido por domicilio porque Decreto Ejecutivo 71, del 5 de febrero, operamos hasta las 10:00 pm por Domicilio”.

Según el expresentador, la administradora le informó que el Juez de Paz les dijo que no podían estar ahí a las 10:00 pm. “Y se llevaron a todos los que estaban en la plaza a la estación policial en La Chorrera… Yo no estoy para defender a nadie, pero no puede ser que llegues a una plaza y te lleves a los cuatro empleados del único local que NOOOOOOOO tenía ni un cliente, me molesta que se llevan a las únicas cuatro personas que estaban en Boho Food Town West”.

Cabe destacar que hace unas semanas, Robinson había sido citada por las autoridades por incumplimiento de normas COVID-19 en otro de sus locales.