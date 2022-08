DESDE DICIEMBRE PIQUÉ LE DABA QUEME A SHAKIRA

El futbolista Gerald Pique estaba pasando por la parrilla a Shakira desde hace rato, pero los problemas matrimoniales se agudizaron a finales de diciembre de 2021, cuando el jugador le pidió un tiempo a la barranquillera.

El paparazzi Jordi Martin, quien ha estado detrás de la cantante y el futbolista desde hace más de diez años, afirmó que con su nueva novia Clara Chía Martí Clara lleva cerca de un año”. Incluso, aseveró que, antes de que el mundo conociera la ruptura, el futbolista llevaba a Chía a casa de sus padres, que queda al lado de la casa de Shakira.

“Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Pique y la novia en la piscina besándose”, reveló el periodista.

“Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, relató el comunicador.

Cuando Shakira regresa a Barcelona, el futbolista insiste en que la relación no está bien y en que definitivamente deben terminar. Sin embargo, la colombiana le pide que vayan a terapia y hace todo lo posible por recuperar su amor, pero Gerard está obstinado en separarse, lo que hace que Shakira empiece a sospechar de él.

La intérprete de "Te felicito" recurrió a una agencia de detectives, pero se desconoce qué descubrieron los agentes o qué le dijeron a la colombiana.

La relación de Clara Chia Martí y Gerard Piqué comenzó en el 2021, año en que la joven trabajaba de camarera en el bar 'La Traviesa'.

