Desde hace tres años es aún más agradecida con Dios y la vida

Ingrid de Ycaza recordó que hace tres años Dios le dio una segunda oportunidad de vida, por ella recuerda el 15 de junio como el día que volvió a casa.

La “rock star” en aquella ocasión reveló que entró al hospital por una intoxicación por salmonela, la cual se le complicó en una neumonía, llevándola a estar 15 días hospitalizada, cinco días en coma, dos pulmones batallando junto a 11 médicos especialista luchando por salvarle la vida.

“¿Y todavía me preguntan qué hago para estar tan feliz? Para hacer tanto en un día, encontrar tiempo para todo, para que no me afecten malos comentarios, para alejarme del conflicto, evitar una discusión. La única diferencia es que ahora entiendo que tengo un espacio en este mundo que solo puedo ocupar YO. Igual que tú que lees esto. ( Y siempre lo hemos tenido, pero a veces lo olvidamos.)”, detalló Ingrid

Confesó que en su silencio, sentía como gritaba en su cabeza todas las oraciones que se sabe, pidiéndole a Dios que no dejara a sus hijos sin su madre tan pequeños.

“A ratos tuve mucho miedo. Pero afuera de esa sala donde estaba conectada a tantas máquinas, cables y un respirador, había un ejército de ángeles en la tierra haciendo la batalla conmigo. A toda mi familia, mis amigos, mi Team de Yo Me Llamo e incluso mi InstaFamilia, yo sé que también estaban ahí, conmigo”, manifestó la artista tras compartir un video de lo que pasó en el hospital.

