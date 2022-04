Deshidratada, intoxicada y anémica

El embarazo es la etapa más hermosa que puede vivir una mujer, pero en ocasiones hay complicaciones o situaciones inesperadas, algunas como las que está viviendo Leribeth Solis en su segundo embarazo.

Según detalló la comunicadora, como un balde de agua fría le cayó saber que estaba anémica, lo que la llevó a urgencias médicas. “Me cayó como balde de agua fría, aunque según mis ‘conocimientos médicos’ era normal, claro, porque estoy comiendo, pero vomito con frecuencia entonces, ¿con qué se está quedando mi cuerpo? La anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo puede hacerte sentir débil y cansada.

Pero esta no fue la única razón por la que tuvo que ir al cuarto de urgencia, afirmó que también una intoxicación y deshidratación la enviaron directo a un chequeo médico.

“Tres idas a urgencias, deshidratación, intoxicación y anemia... Me deshidraté por no tomar agua. No es un secreto que las mujeres cuando estamos embarazadas nos da asco algunas cosas, bueno a mi me pasó con el agua. Tomaba sorbitos de agua como por no dejar, tomaba jugos, batidos, mil cosas que según yo ‘ya tenían agua’, pero mentira NADA es sustituto del agua. Un buen día, quedé en urgencias haciendo la murición por no tomar agua... Me intoxiqué con un antojo, ¿lo pueden creer? Yo estaba antojada de un emparedado de mis lugares favoritos así que estaba feliz, sin saber que lo peor llegaría a las 2am... En resumidas, mi hija está bien, está perfecta GAD y eso me da paz. Ya la he soñado, ya la he pensando y no veo la hora de tenerla en mis brazos”, expresó Leri en su cuenta de Instagram.

Dejó claro que ya está mejor, está tomando agua y sus vitaminas.

