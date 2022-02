Despelote en redes por video triple x de 'La Liendra' y Danni Duke

Dani Duke y La Liendra, la pareja de influenciadores y creadores de contenido colombiano está en boca de todos, esto luego que se filtrara un video triple x de ambos.

Al ser tan conocidos en las redes sociales por su contenido, han causado mucho revuelo. Se menciona que en el video aparecen Duke y Mauricio Gómez desnudos, al parecer, en su residencia en Medellín, sosteniendo relaciones sexuales.

Los millones de seguidores del chico conocido como La Liendra, aseguran que se trata de él debido a que tendría coincidencias con los tatuajes que lleva en el abdomen y su brazo derecho. Así mismo, sostienen que la mujer de la grabación es Duke, debido a sus facciones.

Aunque algunos usuarios han hecho mofa de la situación, otros han cuestionado lo que sería una violación a la intimidad de la pareja, debido a que se difundió un video con contenido sexual, sin censura y se presume que sin la autorización de los involucrados.

Mientras se difundía el video en las redes sociales y la pareja era tendencia, La Liendra y Dani Duke se encontraban varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde llegaron para viajar hacia España, donde tenían previsto permanecer diez días.

“Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en varias ocasiones lo mucho que la disfruto, entonces no veo por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos. No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”, fue parte de lo redactado por Duke sobre el tema en sus stories de Instagram.

La Liendra también puso el tema sobre la mesa en sus respectivas redes sociales. Entonces, en un video comentó, entre otras cosas: “... Es un video que teníamos para nosotros dos, de nuestra intimidad... Una persona malintencionada… lo que hizo fue coger el celular de mi novia, sacar el video y filtrarlo en las redes sociales. No entiendo cuánto odio puede tener una persona encima... para hacer lo que hizo, pero es algo que ya sucedió y toca afrontarlo”.

