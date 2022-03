Destaca que las canciones de Boza muestran su lado personal

Tras el lanzamiento de su álbum “Bucle”, el panameño Humberto Ceballos, conocido artísticamente como Boza, sigue brillando, y levantando muchas reacciones, y es ahora la reconocida revista Billboard que resalta el trabajo del artista.

El medio de comunicación analizó las 5 pistas ultra personales de su más reciente álbum. Mencionó que las canciones reflejan el lado personal de Boza. Destacó su lado, soñador y creador de tendencias del istmeño.

“Bucle captura mejor el estilo musical refrescante de Boza que combina la plena panameña con otras notas rítmicas urbanas. Las letras, todas escritas por el artista junto a su productor y Andrés Castro, reflejan un lado personal de Boza: el romántico, el soñador, el creador de tendencias”, comentó la revista.

El disco tiene 13 canciones producidas por Faster. "En la luna", "Párrafo 8", "Money Fast", "No sé qué", "Por ti" y "Ella", son algunos de los temas que incluye “Bucle”.

Boza desglosa cinco pistas personales sobre Bucle.

Valle

“Me inspiré en algo que realmente me sucedió. Resulta que mucha gente le hablaba mal de mí a la chica con la que salía y se puso muy celosa y muy tóxica. Definitivamente, con una relación como esta, no puedo fluir porque ella sentía que me poseía”.

TIC Tac

“Cuando escuché el ritmo de la canción, no solo pensé en la plataforma de redes sociales sino también en el sonido del reloj. Me inspiró mucho todo lo que está pasando hoy con las redes sociales y su alcance a nivel mundial”.

San Andrés

“Esta es mi canción favorita del álbum. Lo escribí como a las 3 o 4 de la mañana en un momento de insomnio. Es una canción que me salió del alma y representa cómo me sentí en ese momento”.

Haciendo El Amor

“Para esta canción me inspiré en una relación que tuve hace un tiempo cuando era muy joven y estaba con una mujer mayor que yo. Mucha gente hablaba mal de ella, pero conmigo era diferente. Siempre le di respeto y valor sin importarme lo que dijeran los demás, ya que la conocía demasiado. Todo lo que quería con ella lo dejé en esa canción”.

Millonario

“Es una canción que quiero que la audiencia escuche y tome su propia decisión. Es una canción que hice con esa onda con la que llego a mi barrio, la fiesta, la rumba, demostrando que no me importa lo que piensen de mí: soy todo yo en esa canción”.

