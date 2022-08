Desvalijan la casa de Mariah Carey valorada en $5,6 millones

Según Page Six, la cantante de "All I Want for Christmas" pasó parte del pasado mes de julio en Italia con su pareja, Bryan Tanaka, y sus mellizos Monroe y Moroccan y publicó en las redes varias imágenes de su viaje.

Desvalijan la casa de Mariah Carey valorada en $5,6 millones Escucha esta noticia Browser not compatible. ETIQUETAS:

Mariah Carey

Famosos

robo

Casa

personas artistas Por: Los Ángeles / EFE - Miércoles 17 de agosto de 2022 01:30 PM