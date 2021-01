Dios lo trajo de vuelta para que compartiera su testimonio de vida

Lágrimas de emoción brotaron de los ojos del instagramer Mariván, al realizar su primer “live” después de salir del hospital la tarde del viernes y estar en la comodidad de su hogar.

Al ver a sus seguidores conectarse en su cuenta de Instagram y estar felices por tenerlo de vuelta, Mariván no contuvo el llanto, expresando lo emocionado que está por saber que tanta gente oró por él y lo quiere. “Señores, no saben cuánta emoción siento de que tanta gente oró por mi, tanta gente que me quiere, salí de esta, Dios me dio una segunda oportunidad, me trajo de vuelta, estoy aquí sano como si nada, le agradezco a cada una de esas personas que me mantuvo en sus oraciones. Estoy en la película de nuevo, estoy vivo...” expresó el humorista, agradeciendo a todos los que doblaron rodilla por él.

Publicidad

Destacó que el día que se pidió plasma para él, fue un día grande en el hospital, porque se encontró plasma para otras personas, por lo que afirma que fue un instrumento de Dios, y fue Dios quien lo trajo de vuelta, porque los doctores le dijeron a su familia que él tenía muchas complicaciones, le diagnosticaron diabetes, que había perdido un pulmón, por ello está seguro que Dios metió mano y lo tiene de vuelta en esta tierra porque inexplicablemente está libre de diabetes y tiene sus pulmones sanos.

Fueron 19 días en un coma inducido, y en este tiempo, asegura que tuvo muchas pesadillas que, al despertar el 8 de enero, muchas interrogantes salieron de su mente, pero está agradecido por esta nueva oportunidad de vida.

Mariván manifestó que a su lado tiene una gran mujer, y no de ahora, Anyuri viene con él batallando desde hace muchos años, pero ahora que le tocó esta lucha sola, se paró como una gran guerrera.

“Señores, este es mi testimonio, Dios existe, yo estoy sano, no tengo nada, los doctores diagnosticaron que tenía diabetes y perdí un pulmón, se lo dijeron a mi familia... los doctores no se equivocaron, Dios hizo el milagro señores, Dios me sacó, en un momento quizás tuve ese diagnóstico, pero de la nada él me sacó, ve, sal, da ese mensaje...”, comentó Mariván.