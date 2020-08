Después de pasar unos días enferma, la presentadora de Jelou!, Natalia González, aprovechó para dejarle un mensaje profundo y positivo a sus seguidores en Instgram.

Según Nathy, ahora sabe que se siente querer sentirse bien y no poder, y hasta hubo un momento en que se preguntó cómo se habrá sentido Jesús sabiendo todo lo que tenía que pasar al llegar a la cruz.

Sé lo que se siente querer sentirte bien, pero no poder, llorar por dolor o por la impotencia de no sentirte a mil para las actividades diarias, cuando uno se siente así alzamos nuestra mirada al cielo y pedimos a Dios un milagro. Pero va pasando el tiempo y te vas sintiendo peor, créanme que he tenido momentos donde sentí que Dios no respondía y pareciese que el desierto lo pasamos solos. En momentos donde te sientes con mucha angustia me pregunté cómo se habrá sentido Jesús sabiendo todo lo que le tocaba pasar, el pidió al padre y ya había un plan, pero Él como humano pidió que si fuera posible esa copa pasara de Él, si, tuvo angustia y esa fue la respuesta que recibí todos pasarmos por tormentas donde somos sacudidos y muchas veces quedamos en pedazos, pero Dios siempre tendrá la respuesta y un plan”, resaltó la presentadora ya en casa recuperada.

Nathy cerró su escrito dejando un mensaje a sus seguidores de confianza, pues para librar las batallas solo hay que tener fe en Dios y descansar en Él, para que nos haga instrumento. “La Gloria de Dios siempre será visible. Y si lo amas siempre estarás en sus planes. Sé empático con aquella persona que esté pasando por un momento difícil, no tienes idea todo lo que necesita de ti”, manifestó.