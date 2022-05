Dispuesto a cumplir sus sueños sin excusas

Jav Jurado está dispuesto a cumplir sus sueños, y como muchos saben, está en Miami, Estado Unidos trabajando fuerte en nuevos proyectos y música.

Según el intérprete de “Desde ayer”, pronto viene mucha música, así lo dejó saber en sus historias de Instagram, afirmando además que cada sacrificio que está haciendo está valiendo la pena. “Pronto viene mucha música, sé que cada sacrificio está valiendo la pena, sé que pocos entienden todo lo que tenemos que vivir para cumplir nuestros sueños, pero de alguna forma u otra, cada uno de ustedes son parte de cada paso... los amo, y gracias por ser mi motor”, expresó Jav, al hacerle saber a sus seguidores que no anda dormido en los laureles, sino luchando para cumplir su sueño.

El artista destacó que no hay excusa para trabajar en lo que amas. “A veces toca improvisar, siempre he escuchado millones de quejas o razones por las cuales muchos no lo ‘logran’, y pienso que el principal motivo es porque están llenos de excusas”, puntualizó.

