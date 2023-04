Distensión abdominal la mandó a urgencias

Delyanne Arjona tuvo que buscar ayuda médica para calmar la distensión abdominal que no le permitía enderezarse ni mucho menos hablar por el dolor que le produjo.

Desde sus historias de Instagram, dejó algunos videos para agradecer a sus seguidores por los buenos deseos que le dejaron, dando a conocer que desde el viernes empezó a sentirse mal, pero el sábado, aunque se arregló para cumplir con un bautizo que tenía, tuvo que ir al médico.

“El dolor era tal que no podía más y me fui al hospital a que me hicieran pues exámenes y ver cómo me podían ayudar con el dolor, que era lo que más jodida me tenía, me mandaron un montón de medicinas, me canalizaron, me pusieron tres medicinas que no me ayudaron, luego me pusieron tres más...”, afirmó Delyanne.

Añadió que le hicieron algunos exámenes para descartar algunas cosas, pero todavía, el domingo en la tarde, sentía la distensión abdominal en el bajo vientre, mientras que la acidez y gastritis habían disminuido.

