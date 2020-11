Documental ‘I am Duran’ gana premio en certamen internacional

El documental “I AM DURAN” (Yo Soy Duran), de Adhoc Films, obtuvo el primer lugar como “Mejor Pietaje en una Producción Deportiva”, en la premiación del certamen “Focal International Awards” 2020.

En la contienda, también compitieron los documentales, “Diego Maradona” de la compañía productora On The Corner, y “Qualified” de ESPN Films. “Nosotros nunca imaginamos que ganaríamos este premio” señaló Mat Hodgson, socio de adHoc Films y director de “I am duran”. “Cuando supimos quiénes eran nuestros competidores, no lo podíamos creer por el peso que tienen en la industria.

Publicidad

El director británico confiesa que veía pocas probabilidades de ganar, por lo que el anuncio tomó a su equipo de sorpresa. “Me siento orgulloso de haber encontrado una muy interesante historia, que fue igualmente importante desde el aspecto social de Panamá, con una fuerza deportiva representada en su ícono, Roberto Durán”, expresó.

De la mano de Universal Studios, I am Duran se estrenó en junio de 2019. Narrada por el propio protagonista - Roberto “Manos de Piedra” Durán - cuenta la historia de un hombre que se tomó el mundo, trascendió su deporte y ayudó a inspirar una nación.

Participan, además, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Ricky Hatton, Oscar De la Hoya, Lennox Lewis, Mike Tyson, Larry Merchant, Robert De Niro y Sylvester Stallone.