¡Dolor auditivo! Lluvia de burlas tras show de Anuel en España

El cantante Anuel se ha vuelto la burla mundial, esto luego que se presentara ayer en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde se celebró La Velada del Año 4, el evento organizado por el streamer Ibai Llanos. El creador de contenido hizo historia con su velada de boxeo, en la que contó con varios artistas en directo, entre los que estaba Anuel AA.

El famoso fue uno de los artistas que participó en el evento cantando delante de los miles de personas allí presentes y los millones que siguieron el espectáculo a través de Twitch, sin embargo, la actuación del trapero fue una de las más comentadas de las redes sociales...

Luego que su actuación se retrasase más de una hora, Anuel AA dejó mucho que desear una vez que salió al escenario. Durante el breve espectáculo que ofreció, hubo un momento en el que su voz sonó distorsionada, hasta el punto de que lo compararon con el personaje de dibujos animados Mickey Mouse y el Pato Donald.

Finalmente, decidió abandonar el escenario. "He tenido un problema. No pude darles un show digno", dijo a modo de disculpa antes de irse de la tarima.

El video fue compartido por el propio Ibai Llanos, provocando una lluvia de reacciones y memes entre los usuarios.

"No fue culpa de Anuel, sino de la personas que creen que hace buena música", "Dolor auditivo, ese hombre no canta nada", "Anuel ft Mickey Mouse", "Pelea extra, Anuel vs mis oídos", "Anuel ahora si no sé cómo defenderte", "Si cantar bonito fuera un delito, Anuel nunca pisaría una cárcel", "No era Anuel, era el doble pero que le sale la voz del Pato Donald", "El peor enemigo de Anuel es el mismo Anuel", "Mickey Mouse de Temu", "Yo explicándole al mecánico como suena mi carro", "El récord al gallo más largo del mundo", "Esperar 1 hora y 40 pa que se presentara Mickey Mouse", "La mejor pelea Anuel vs sus cuerdas vocales", "Anuel rompió tímpanos, pero rompió" o "Ni el pato Donald se atrevió a tanto" o "Eso Anuel, no dejes que nadie te humille, tu puedes solito", son algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en redes.

Durante su actuación, el cantante comentó que estaba enfermo.

Will Smith, David Bisbal, Young Miko, Paulo Londra, Bizarrap o Julieta Venegas, fueron otros de los artistas que ofrecieron actuaciones durante el evento.

