Don Omar del cáncer: 'Tengo miedo, no quiero morir o estar enfermo'

El cantante Don Omar reveló el tipo de enfermedad que le diagnosticaron en el mes de mayo y que dio a conocer en junio, antes de ser operado en el hospital Orlando Health. Según el famoso, tenía cáncer de riñón.

“Me estaba sintiendo muy enfermo, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y sentía que algo no estaba bien”, explicó el artista a People en Español.

"The King" admitió que hizo caso omiso a las alamas que emitía su cuerpo, e incluso se llegó a automedicar, para dedicarse a su gira de conciertos.

“Comencé a tener hemorragia interna que se estaba reflejando en mi orina. Estuve alrededor de dos o tres semanas super asustado”, confesó.

“Venía de hacer mucha actividad física, tengo un show de dos horas en tarima y llevan esfuerzo; se suda muchísimo. Pensaba que estaba deshidratado, lamentablemente no”, recalcó.

Para el 2 de mayo “mi cuerpo sintió un shutdown”, así que tuvo que llamar a su médico, a quien le había ocultado la situación, al igual que a su familia.

“Ese fue un día sumamente difícil. La temperatura estaba como a 105 grados, tuve que hacer un show a las 12 del mediodía”, recordó Don Omar.

“Ya no me llamaba Don Omar, ya no me llamaba William, tenía nombre de ‘Roberto Martínez’ porque ya el equipo sabía que algo no estaba bien dentro de mí”, continuó.

Don Omar informó sobre su estado de salud el 17 de junio a través de su cuenta de Instagram.

Él inició un tratamiento en el Orlando Health Cancer Institute, y fue justo al llegar al centro de salud en donde entendió lo que estaba sucediendo. "Yo sentí frío por dentro porque dije: 'Yo tengo cáncer'", recordó impresionado. Sincero, reveló que no tenía miedo de morir, sino de quedar vivo y enfermo.

El famoso se sometió a una operación que él considera pequeña, con tres incisiones. Aunque fue más costosa, también fue menos dolorosa, y la urgencia de mejorar siempre la tuvo por los compromisos que tenía con su público y los shows que habían pagado un boleto para sus shows.

En medio de ese temor, el cantante reveló cómo un encuentro con una enfermera que además era su fan y le robó la tranquilidad. "Me están extrayendo sangre y la señora me mira y me dice: 'Tú eres Don Omar'. Yo le dije que sí y me responde: 'Ah, pues vamos a tomarnos una foto, no vaya a ser que te mueras". Un comentario con poco tacto que no olvidará.

Agradecido por cómo se solucionó todo y siempre viendo por la alegría de los suyos, Don Omar asegura que llevó la enfermedad y su proceso con mucho ánimo, pues lo último que quería era afectar las emociones de sus seres queridos y que lo vieran con tristeza.

