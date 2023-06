Doralis: 'Por allá siguen mal y por mi lado somos muy felices'

La presentadora Doralis Mela afirmó que los problemas con su expareja son cosas del pasado y ella está muy feliz con su novio.

Ella reaccionó a los comentarios, luego que muchas personas le dijeran que no le pegara al nuevo chico que está en su corazón, todo esto tras difundir una foto en la que salen besándose y bien abrazados

"Otro poble pela'o", "Cuidado chico, vivo con un golpe otra vez", "Pobre fren, muy bonita, pero su historia con el ex da miedo", "Ella me cae bien, pero algo es televisión y otra es la vida real", le dijeron varias personas, en su gran mayoría mujeres.

"Tengo dos años con mi pareja y somos muy felices, gracias a Dios y el que dijo que yo soy violenta etc, está sin pareja. ¿Por qué será? Por quemón? A verdad, que eso es de hombres machos y eso para ustedes está muy bien. Por allá siguen las cosas mal en el amor y por mi lado somos muy felices. ¿Quién es el del problema? Cada quién tiene su carácter y con el tiempo también vamos madurando, mejorando y a eso me he dedicado para ser cada día mejor persona", dijo ella.

Recalca: "Yo dejé todo atrás pero ustedes no pueden ver una foto con mi man porque empiezan a joder y si van a recordar cuentos viejos. Tienen que recordar el cuento completo si obviar importantes puntos".

Como era de esperarse, algunas personas le dijeron que soltara eso y no prestara atención, pues es algo que no se puede olvidar y los panameños no lo dejarán pasar.