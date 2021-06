Dubosky prendió las redes y formó su tiradera para todo el mundo

Tremendo revulú se ha formado en redes sociales, esto luego que el cantante Dubosky soltará una lírica y en su improvisación supuestamente criticara a El Boza por sus logros.

El famoso decidió hacer un live en su Instagram y lo hizo rapeando, pero todo cambió cuando se refirió a artistas firmados por Universal y Sony, haciendo una clara referencia a El Boza. Por ahí mismo habló sobre el romanctic style que no tiene a nadie como firgura principal.

"Una canción sin sentimiento, para mí eso no es canción, por eso yo le canto a la conciencia no al pantalón, Dubosky canta comercial asegura tu melón, firma con un disquera y ya no seas cabezón, es que la plata no define el talento de una persona...ni en los carros que te montas, ni en las prendas que te pongas, no hablar del dinero ni en la película que montas, está J Balvin con dinero, sufre de depresión; Anuel ya quiere retirarse no aguanta la presión, por eso me aparté de este m... movimiento, todos cantan una vaina que de verdad no están viviendo...", expresó Dubosky.

De la misma manera, el cantante criticó el cómo se ha manejado el reggae en Panamá, al punto que admite que este género nació en tierra istmeña pero deja claro que "nadie se pone las botas" y que "hace falta un comandante".

"El género de Panamá quisiera echar pa' lante...qué vamos a luchar si no tenemos nada que ofrecer, el reguetón es de PR, nada se puede hacer, el dembow de RD, y perdimos otra vez, porque ese es un merengue con nuestro acento, que teníamos la canela pero siempre la criticaron...el reggae nace en Panamá y aún no tenemos nada propio, el Romantyc Style sin relevo generacional, hay artistas por allí que quieren disque internacional, firman con la Universal, te firman con la Sony, cuando tú le ves el flow son las migajas de Bad Bunny...aquí lo necesario es educar a los niños y sacar la viejita del barrio", sentenció.