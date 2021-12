E! Entertainment presenta su nuevo proyecto llamado ¨Ojos de Mujer¨

E! Entertainment Latinoamérica presenta el estreno de su nueva producción original ¨Ojos de Mujer¨, un nuevo talk-show liderado por la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, la actriz, modelo y empresaria mexicana Elizabeth Gutiérrez (¨Corazón Salvaje¨) y la presentadora y comediante venezolana Érika de la Vega (¨Latin American Idol¨, ¨Toy Story 3¨).

LEE TAMBIÉN: Alec Balwin: 'No apreté el gatillo, nunca apuntaría un arma a alguien'

Publicidad

Este talk show como nunca has visto antes, conversaciones honestas, y sin censura desde el punto de vista femenino, es moderado por la mexicana Carla Medina.

A partir del 2 de diciembre, y cada jueves a las 10 de la noche en Latinoamérica y 9:00 p.m. en Guatemala y Costa Rica durante 12 episodios, las panelistas de ¨Ojos de Mujer¨ harán reír y reflexionar a Latinoamérica sobre las imágenes que actualmente impactan la sociedad, redes sociales y medios de comunicación.

En cada episodio de ¨Ojos de Mujer¨, y por 60 minutos, Chiki, Erika y Elizabeth abrirán su corazón y compartirán sus opiniones sobre temas tan diversos y actuales como ¿Qué define hoy a una mujer?, ¿Roles de género?, ¿Cánones de belleza?, ¿Mandatos sociales?, ¿Puede una sexoservidora exigir derechos?, ¿Puede un ícono pedir que la dejen en paz? Sin censura y con completa honestidad las panelistas compartirán sus palpitantes opiniones.

Esta nueva producción original, ¨Ojos de Mujer¨ se suma a la extensa lista de producciones originales de NBCUniversal International Networks que promueven los pilares de empoderamiento femenino, diversidad, equidad e inclusión en la región. Producciones originales como “Con Carmen”, “Escuela Imparables”, “Voces de E!” “Drag Me As A Queen”, Beleza XL, JuJu Bootcamp, “Born to Fashion” y muchos más apoyan la premisa del canal.