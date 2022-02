El Chombo clava 'La Estaca' y vuelve con los "Cuentos de la Cripta"

Una publicación compartida de (@elchombo_official)

“No lo estoy haciendo por dinero, no lo estoy haciendo para caerle bien ni gustarle a nadie. Lo estoy haciendo para dejar algo en la historia del género del que fui parte desde el inicio. Voy a empezar por la nostalgia, el primer tema es como si fuera sacado de la serie original, espero que lo disfruten y si no: te lo dijo El Chombo”, agregó el artista que en los últimos meses ha logrado que más personas disfruten el contenido que publica en su canal de YouTube y que sirve de referencia para entender la música, sus géneros y las diferentes épocas.

Según El Chombo, "La estaca" es el primer tema de una nueva producción con la que pretende convertir en una serie éxitos musicales como los que pusieron a bailar, cantar y disfrutar a toda una generación.

El artista reveló que la producción musical de La estaca la realizó junto a Maffio y que cuenta con la colaboración de El Tuox y Calacote.

En menos de 24 horas, el videoclip oficial del tema superó el medio millón de reproducciones en YouTube.

