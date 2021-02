El Chombo dice que Daddy Yankee solo quiere hacer dinero con esta polémica

El conocido Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo, decidió responder a los cuestionamientos hechos por Daddy Yankee, esto tras la polémica frase que hay en referencia a la muerte del reguetón.

En una entrevista El Chombo decidió exponer su situación y frentear de una buena vez todo el problema con Daddy Yankee.

"Sí, él siente que la palabra la lleva en la espalda, porque es el máximo exponente. El otro lado de la moneda es que él no hizo esto hace dos semanas. Empecé este tema y ahora se montó en el ritmo. Al conocer el problema se montó en el tema y es una estrategia de marketing. Me toca salir y decir que soy el man. El tema tiene que ser muy bueno. El va ha ser una gaviota que no hace verano", dijo.