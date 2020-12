'El Puma' confiesa que tuvo miedo de quedarse ciego tras su transplante

El cantante José Luis Rodríguez, 'El Puma', confesó en una entrevista que temió por su vida y pensó que quedaría ciego, esto luego de realizarse un doble transplante de pulmón hace tres años atrás.

Según el cantante, aprendió muchísimas cosas cuando tuvo este grave percance de salud.

“Aprendí a que no porque se vaya más de prisa se llega primero. La vida es una carrera de resistencia donde lo importante no es andar velozmente sin disfrutar el aquí y el ahora, al igual que no importa caerse sino levantarse”, afirma.

Recalca, “Aprendí a contar solo con lo que tengo, y no con lo que no tengo. Todos vamos de tránsito, nadie permanece para siempre; simplemente entramos, salimos, nacemos, morimos, el “yo tengo” y “lo mío”, no existe. El que se aferra a eso sufrirá decepciones, y nunca llegará al desapego”, expresó.

"El 17 de Diciembre de 2017 fue mi trasplante de pulmones. Sigo dando gracias a Dios, al donante y a la familia del donante; a los médicos, enfermeras, personal clínico y por supuesto a mi familia, sin ellos no estuviese escribiendo estas líneas”, dijo el famoso.

El Puma detalló que fue en dos ocasiones a la clínica con la esperanza de recibir un trasplante. La primera vez, los médicos tuvieron que echarse para atrás debido a que no era compatible con el donante.

“Recibimos un primer llamado y estuve 14 horas en ayunas esperando para entrar al quirófano. Cuando parecía que todo estaba listo, llegan los doctores con caras tristes, me dicen que no están seguros del trasplante. Y le respondí ‘si tienen un por ciento de duda, mándame para mi casa’. Afortunadamente, el segundo llamado salió todo según lo esperado y me llenó de felicidad”, recordó.