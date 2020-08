El Puma reconoce que era un pedante, al hablar con su hija Génesis

El escándalo que ha surgido desde mediados de este mes de agosto entre el cantante venezolano, José Luis Rodríguez, "El Puma" y sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Murillo, parece que pica y se extiende.

Luego de que Liliana y Lilibeth reaccionaran molestas tras las declaraciones de su padre, al punto que lo catalogaron como un mentiroso y que solo quiere de ellas hacer bulla para promocionarse, ahora él apareció en un en vivo, en su cuenta oficial de Instagram, pero esta vez con su hija menor Génesis, durante la cual realizaron varias revelaciones sobre el cantante venezolano.

La transmisión inició de manera muy amena, conversando de temas ligeros desde el por qué Génesis decidió ser actriz, una anécdota de cuando ella empezó a conducir, incluso ella comentó que le hubiera gustado ser abogada y cuestionó a su padre sobre el por qué él la dejó ser actriz, mientas que el cantante aceptó que era un 'pedante', mientras su hija reveló que era muy grosero.

En la conversación entre padre e hija, que duró poco más de una hora, se escucharon risas y algunas bromas, mientras conversaban de la vida diaria intercalada con la realidad profesional de Génesis, los consejos y un breve recorderis sobre tener buenos modales no hicieron falta.

Con cara de cuándo va acabar esto, El Puma dijo "ya aprendí que hay que ser amable y paciente" a lo que Génesis contestó, sí, mientras mantenía uno de sus dedos de la mano izquierda en la sien. Se podría decir que de esa forma ambos reconocieron que El Puma era una 'perita en dulce'.

Fue en ese momento en el que la amena conversación se subió de tono un momento, cuando El Puma reconoció que él había sido muy pedante con los mesoneros, a lo que Génesis contestó "bien pedante", y él comentó "ya aprendí que hay que ser amable y paciente".

Según El Puma, él tuvo muchos problemas con la gente en los restaurantes cuando era vegetariano, porque la gente no lo entendía, a lo que Génesis sustentó "no todo el mundo entendía lo que tú querías, pero es que nunca lo pediste con un 'please' (por favor), era como una demanda", afirmación que realizó mientras la expresión en su rostro cambió un poco, misma que el cantante venezolano ni se inmutó en refutar.

La conversación entre El Puma y Génesis continuó unos minutos más, mientras hablaban de política y la realidad política de los Estados Unidos.