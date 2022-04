El Zeta afirma que sí se puede vivir de la música en Panamá

Aunque muchos digan que en el extranjero triunfan y hacen más dinero, el cantante conocido como El Zeta afirma que vive muy bien, no tiene quejas, además, es su propio jefe

"Un día mirándome al espejo dije que iba a vivir de la música y que sería mi propio jefe, que daría el 300% para poder lograrlo", contó.

Recalca: "Luchen por sus metas y sueños. Ahorren, tengan el hábito del ahorro y piensen en el futuro con los pies en el presente".

Según el famoso, que hace unas semanas atrás tuvo un revulú junto a Dubosky tras ser acusados de supuestamente haber hurtado algo en una tienda tras el lanzamiento de plenas de Anyuri, en estos momentos está en el mejor momento de su vida.

Su relato para muchos es un contraste a la opinión de otros famosos que han preferido irse de Panamá, esto debido a que en el país no hay futuro.

"Él vive en un Panamá diferente o tiene mucha suerte", "No todos piensan lo mismo, tiene suerte el chico, la costa ta' dura para cualquier cosa", "Bien por él, el resto de los panameños nos estamos comiendo un cable"; "Al pelao le va bien, no tienen porque criticarlo", "Hay que aplaudirle, tiene la suerte que otros no", le dijeron.

En estos momentos junto a Chamaco, Dany Yash y El Charri son uno de los artistas más pegados en el país.

