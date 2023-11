Ellos también merecen trabajar... el ‘Parking de la patria’ va

En los años de pandemia por la COVID-19, uno de los sectores afectados fue el del entretenimiento, ahora con las manifestaciones en contra del contrato de ley minero, vuelven a verse afectados.

Para este amanecer del 3 de Noviembre, se realizarían las tradicionales dianas, Kathy Phillips, DJ Luiggi y DJ Flecha tenían organizado El Paking de la Patria, con la participación de Toby King, Supposse y René el Renegado, mediante sus redes sociales dieron a conocer que el evento sigue en pie, pese a la situación que vive el país.

“Compartimos el descontento del pueblo, asumimos que habrán quienes no estén de acuerdo pero también somos responsables de cumplir con los cientos de panameños que adquirieron sus entradas en preventa y buscan un momento de color entre tanto gris... NO podemos permitir que por la mala administración del país, nuevamente se impida llevar el sustento a artistas, Djs, saloneros, seguridad, etc. Todo el personal involucrado estará preparado para ofrecerte el mejor espectáculo y un evento de calidad porque trabajando también se hace patria”, destacaron mediante un video compartido en las redes sociales.

La artista y empresaria recibió algunas críticas por decidir realizar el evento en medio de la lucha que hay en el país, pero ella explicó en la publicación de “día a día”, que ellos, como sector entretenimiento, también merecen trabajar porque hay cuentas que pagar.

“No estar de acuerdo con el contrato no quiere decir que NO PODEMOS TRABAJAR! O sea que ustedes sí pueden ir a sus trabajos de 8 a 5 y cobrar sus quincenas y nosotros no tenemos derecho a trabajar?? Desde septiembre que salió la preventa no imaginábamos que esto pasaría! Y hay cientos de personas que compraron en preventa y les vamos a cumplir! MUCHA dianas van porque no saben el esfuerzo e inversión que hay detrás”, explicó.

