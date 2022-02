¿Embarazada? Viene otro despelote entre Tatiana y el 'Maleante caro'

Aunque está por Irlanda por temas de estudio, la controversial Tatiana Vélez sigue generando polémica, pero en esta ocasión por el rumor que viene circulando desde hace unas semanas, misma que afirma que está embarazza y el papá podría ser su expareja Yemil.

Para ponerlos en contexto con todo este tema, hace un tiempo el artista dio a entender que llegaría una persona especial a su vida. En ese entonces todos los relacionaron con nuevos temas musicales del famoso, sin embargo, tras la pelea con Tatiana, Yemil le respondió lo siguiente: "Ahora te preño y se cae pty".

Hasta la fecha todo iba normal, pero esto cambió con varias publicaciones de la abogada Wyznick Ortega. Ella solo mencionó la situación.

Luego de hacer un live en que abordó varias situaciones de otros temas que suele hacer, surgió el tema de Tatiana y posterior a ello publicó lo siguiente: "Ni con la ecografía te creo por manipuladora, mentirosa y abusadora. Pobre familia y sobretodo el papá que lo ha dado todo por ella. Me dicen desde Irlanda, Dublín, anoche después del en vivo, que ya tiene boleto de retorno a pty. Y la fuente me confirma que su familia no sabe que se devuelve".

"Ahora le dice desde allá a su pobre familia que está embarazada. Ella está loca. Yo no le creo nada hasta ver la famosa dulce espera", expresó Wyznick en sus stories.

Antes de irse a Irlanda, su madre Yaritzel dijo que ellos hicieron un sacrificio muy grande para mandar a su hija para ese país, para que su vida diera un cambio y se alejara de todos los despelotes en los que estaba todas las semanas con Yemil.