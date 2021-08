Empieza la pelea más grande su vida

Stefany Ruiz, ganadora del programa Proyecto Estrella 2004, reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram, que tiene cáncer de mama.

“Tengo algo que decirles, resulta que, tengo cáncer... tengo cáncer de mama y es un cáncer bastante agresivo, según los oncólogos, temen que tenga metástasis y, bueno, mis últimas dos semanas han sido de exámenes, exámenes y exámenes...”, señaló la cantante tras compartir el momento por el que atraviesa.

La panameña, radicada en México, compartió en redes su padecimiento asegurando que es su realidad, en la cual la próxima semana empieza con los tratamientos y quimioterapias. “Lo expongo porque es parte de mi realidad, eventualmente se me caerá el pelo, el tratamiento será muy agresivo, empiezo quimioterapia la próxima semana, va hacer una quimioterapia a la semana, por tres meses, y luego una cada dos semanas por tres meses más”.

Con la voz un tanto quebrantada, detalló que ya ha pasado por muchos estados de ánimos, entre ellos miedo, desesperación, ansiedad y tristeza, “Ya me victimicé, ya han pasado muchas cosas, pero la verdad que solo Dios sabe cuál es el plan que tiene para mi, hay muchas cosas que no entiendo, pero no tengo que entender, solo me queda atravesar esto, y estoy aquí diciéndolo porque no creo dejar de tener redes sociales y eventualmente ya me van a ver sin pelo, y pues bueno, estoy a punto de empezar la pelea más grande de toda mi vida, porque así es esto, o lo mato yo o me mata”, puntualizó.