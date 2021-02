En México grabando video musical

El 2020 fue un año complicado y difícil para muchas más personas, y Elisama no escapó de él, lamentablemente perdió a su padre, pero a este 2021 le está metiendo fuerte desde ya, tanto personalmente como musical.

La panameña, que estuvo de cumpleaños el 22 de febrero, dio a conocer que está en México trabajando en la grabación de un video junto a un artista de dicho país, el cual, por el momento, se reservó el nombre.

Este dato lo dio a conocer después de que un seguidor le preguntara si se había retirado de la música. “No, no me he retirado, de hecho estoy aquí en México haciendo un video musical con un cantante increíble, y la canción yo sé que les va a encantar, la colaboración va a estar brutal, es un artista mexicano y, bueno, el año pasado no saqué tantas música como me gustaría por problemas personales, la pandemia, fue un poco intenso, yo creo que para todo el mundo el 2020 fue un año muy intenso, este año venimos con todo y bueno este es como el primer paso, así que estén pendientes que esto va a estar demasiado bueno”, destacó la intérprete de “No me gusta el reguetón”.

Además agradeció a todos los que han seguido y apoyado su carrera desde que empezó. “A toda la gente que siempre me apoya desde que empecé en todo, gracias, estoy bien contenta”, manifestó Elisama, que además reveló que sabe cocinar, aunque sea lo básico: arroz, pollo y pastas.