Boza sigue su plan internacional, y ayer estuvo en los estudios de Univisión, donde fue entrevistado en el programa Despierta América.

El panameño volvió a recordar lo difícil que fue la calle para él, se dio sus propios estrellones, pero esto golpes no lo detuvieron para lograr el éxito que tiene hoy día.

Detalló que en Panamá “hace falta el arte, no solamente es estudiar para ser abogado o doctor, acá en Estados Unidos veo que hay deporte cosas para hacer arte, bastante cosas que las meten dentro de las escuelas como profesión, yo creo que eso motivaría a los jóvenes, porque no todos estamos hechos para ir a la escuela y sentarnos a estudiar y aprender... no todos nacemos para ser profesionales en esa ramas”.

De no ser cantante, le hubiese metido a las artes culinarias, pues reveló que le gusta cocinar.

En la entrevista no podía faltar el nombre de Sech, y Boza destacó que Sech ha sido, en esta generación, quien les ha abierto las puertas a los artistas que vienen subiendo.

En cuanto a su producciones musicales, afirmó que viene el remix de “Ella”, su álbum ya está listo, falta por estrenar cinco canciones que vienen totalmente diferente.