Enamoradísimo de Kaiser... no se equivocó al elegir a Sara Bello como esposa

Agustín De Gracia confiesa que no se equivocó al elegir a Sara Bello como su esposa, por lo que le agradece haberlo convertido en padre y todo lo que hace por su hijo a diario.

Agustín está disfrutando al máximo esta etapa de papá y asegura que estar enamoradísimo de su pequeño Kaiser Matías.

“La sonrisa de este personaje me recarga la mente, el cuerpo y alma... Gracias #Dios por tanto! Y a mi esposa @sarabello18 por todo lo que hace a diario! #MisRespetos No me equivoqué al elegirte”, expresó De Gracia al compartir un video en el que le canta a su pequeño parte de la letra de una de las canciones de Rocío Durcal.

