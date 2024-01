Ender: ‘El mundo latino se ve diferente ahora’

La cantautora Erika Ender volvió a utilizar su red social Instagram para brindar una breve, pero acertada reflexión sobre la nueva generación de artistas. Confesó que, actualmente le es difícil encontrar a artistas que admirar, artistas integrales que sepan qué quieren.

Ender compartió un pedazo de su entrevista en Forbes Centroamérica, revista que hace poco la incluyó en la lista de los 15 más creativos de la región, para hablar del tema.

Publicidad

"Antes, mi lista de artistas admirados por su talento y visión era extensa. Hoy, en esta nueva generación, me resulta más difícil encontrar aquellos que realmente entienden su influencia, a quién inspiran y la huella que desean dejar. ¿Será que muchos aún no han explorado estas preguntas? Me encantaría saber tu opinión: ¿Cuáles artistas de esta nueva generación consideras verdaderamente integrales?", sentenció.

Añadió: "Somos esa luz, que dice soy un ser humano como tú... Siempre he admirado a los artistas integrales, que profesionalmente son capaces, no solo de cantar y de componer, sino que saben lo que quieren y cuál es su mensaje para el mundo, creo que cada uno tiene una misión en el mundo, uno tiene una responsabilidad que cumplir y que seamos como ese árbol que crece y demos sombra".

La artista mencionó que Juan Luis Guerra, es un artista que admira mucho, pues tiene todo lo que ha mencionado anteriormente.

Al ser consultada por los desafíos de los latino dijo: "Yo creo que los artistas latinos están gozando de un nivel de 'spotlight' , que muchos hemos tenido que cavar fuerte en este camino para que los nuevos tengan este brillo que existen ahora en la cultura latina, el mundo latino se ve diferente ahora... Hoy en día estamos 'trending', de moda y la gente quiere saber qué está pasando... Creo que el desafió mayor es que interno, que podemos entender el mensaje que le estamos dando al mundo ".

Contenido Premium: 0