Entrará al quirófano por segunda vez para retirarse los biopolímeros

Después de que hizo como Shakira: “ciega, sorda y muda”, cuando se habló de las afectaciones de los biopolímeros al cuerpo y las famosas del patio que tenían la sustancia en su organismo, Jacky Guzmán ahora sí habló del tema y se lo reveló a Franklyn Robinson.

La expresentadora aceptó que sus pompis fueron inyectadas con biopolímero y le afectó tanto su salud que no podía hacer viajes largos en carro ni estar sentada por más de 20 minutos.

“En efecto, pues sí, me habían inyectado biopolímeros... ya yo no podía estar más de 20 minutos sentada, viajar en un carro, emigró a espaldas, emigró a piernas... un sinnúmero de cosas que la gente no sabe, y pues jamás pensé que siendo esta persona que me debiese querer me hubiese hecho algo así”, detalló Guzmán, haciendo referencia a que fue su padre quien le hizo el procedimiento.

Aunque en su momento se sometió a una intervención, afirma que cuando lo hizo ya habían deformidades en su cuerpo por la sustancia tóxica. Ahora tiene que someterse a una nueva cirugía.