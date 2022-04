Entró al quirófano por culpa de su vesícula

La periodista Kelineth Pérez tuvo que someterse hace 15 días a una colecistectomía, dicho a lo panameño, a una operación para extraer su vesícula biliar.

Pérez compartió en su cuenta de Instagram la fotografía de lo que era su vesícula, misma que contenía cientos de piedras diminutas que la mandaron al hospital, porque del dolor, no podía ni caminar.

“Hace 15 días me sometí a una colecistectomía por vía laparoacopica. En la foto la que fue mi vesícula, con cientos de piedras diminutas que me impedían caminar por el dolor que me causaban. Gracias a Dios los médicos las detectaron antes de que la vesícula reventara y causara daños irreparables”, expresó Kelineth.

En el 2018 la comunicadora empezó un proceso para bajar de peso, logrando resultados positivos, con un riguroso plan de alimentación y ejercicios, por lo que manifestó que debido al fuerte dolor que le producía la vesícula, tuvo que dejar de hacer ejercicios, pero retomará su rutina, así sea que empiece de cero.

Además aprovechó su publicación para agradecerle a la Virgencita de Guadalupe por iluminar a cada uno de los doctores que estuvieron en la intervención.

