Envía mensaje a las chicas tras declaraciones de la ex de Jay Wheeler

Después de que el artista Jay Wheeler presentara a su nueva novia, su expareja, con la que duró seis años, rompió el silencio y habló de lo fácil que se olvida a una persona en un mes.

Según Anna Sánchez, no se arrepiente de nada por lo que hizo por José ángel, nombre de pila del artista. “Así de rápido se les olvidan todos esos momentos, quién estuvo cuando el mundo se les venía abajo, quién luchó, quien soportó, quién hizo hasta lo imposible para estar ahí sin importar la hora, ni el día ni el lugar...”.

Por el tema, una que emitió su comentario o más bien envió un mensaje para que las féminas lo tengan claro, fue Paulett Rosales. “Sencillo... quien no fue criado con valores, no sabe de lealtad, respeto y gratitud. Por naturaleza el hombre es machista, embustero y vivo. Y si no fue corregido, agregale a eso sin valores”, detalló la modelo.

Rosales manifestó que lo más valioso que tiene una mujer es el tiempo, por ello aconseja que lo usen para ellas mismas, y no esperar a que, por ayudar a crecer a un hombre, este tenga la obligación de casarse.

“Si tu como esta chica esperas que tu pareja se case contigo porque has luchado con él y lo ayudaste y bla, bla, bla... te vas a quedar herida, sola y con el tiempo perdido. Lo más valioso que tiene una mujer es el tiempo, para nosotras el tiempo no funciona como en los hombres. Utiliza tu tiempo en tí, en crecer para ti y si alguien quiere venir a acompañarte en tu vida, que lo demuestre”, comentó Rosales como un consejo para las chica.