Erika Ender: 'La mujer no es un objeto, es una obra de arte'

La cantante Erika Ender volvió a tocar el tema de las mujeres en la industria musical y la manera en la que muchos artistas se refieren a ellas, ya sea con letras explícitas o las hagan ver como simples objetos

Desde hace meses la famosa se ha destacado por exponer su punto de vista sobre este tema, algo que ha causado controversia, pues hay artistas que han sido cuestionados por sus letras. Tal fue el caso de J Balvin con su tema "Perra", en la que salen mujeres acutando como mascotas.

"Creo que la musica debe ser variada, tiene que haber variedad, pero el mensaje es muy importante. No tengo problema con ningún género, tengo problemas con algún mensaje que no sea bueno para la humanidad, para el ser humano y la mujer. Porque soy una mujer destacándose en un mundo de hombres llamando la atención de otras mujeres, para que sepan que todo es posible, que somos capaces. Que realmente no es una cosa de competir, es más de compartir. ¿Cierto?", dijo.

Recalca: "Y en mi caso la mujer no es un objeto, es una obra de arte, estonces estamos tratando de ser esa tendencia nueva, pero con mensaje positivo, entrando en un género que suele tener una forma que realmente tiene una forma agresiva, hablando con delicadeza, sensualidad, y poniéndola donde tienes que estar".

El tema ha dado que hablar, tras dar estas declaraciones a medios brasileños.