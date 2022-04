Espera recuperarse para estar en tarima al cien por ciento

Hace unos días la cantalante de Ulpiano Vergara, Madeline Pineda, tuvo que salir a defenderse en redes sociales, después de que compartiera un evento de Jhonathan Chávez, en donde ella estaría como cantalante.

Las críticas le han llovido como aguacero de mayo, porque aseguran que es una falta de respeto que ella esté cantando junto a Ulpiano y también, de vez en cuando, con Jhonathan Chávez.

Publicidad

Sin darle muchas explicaciones, Madeline respondió: "Y cómo carajo las enfermeras y doctores y otros tienen dos y hasta tres trabajos!!! Qué estupidez!!!".

Para aquellos que no saben, Madeline Pineda le hace la segunda a Angélica de la Cruz, porque por motivos de salud no puede estar tiro y tiro en los bailes.

De la Cruz, en su cuenta de Instagram, agradeció públicamente a Madeline, Maryfrank Bravo y Joselyn Castillo, por reemplazarla cuando más las necesita; y es que la cantalante del grupo Los Triunfadores está en un tratamiento médico por problemas de azúcar y tiroides.

“Quiero darle gracias a Dios por acompañarme y no dejarme sola en estos momentos difíciles no me he recuperado del todo, pero ahí vamos poco a poco, gracias a mi familia, amigos, mis compañeros de trabajo, a las chicas que han ido a cantar por mi @madeline1725, @maryfrankb0 @joselyn.castillo3 @ana__huertas14 @jlinetth mil gracias por el apoyo y a toda mi fanaticada por estar siempre pendientes de mi y por sus lindas palabras, pero principalmente quiero darle las gracias a mis hermanos @jhonathanchavezoficial y @jermyr29 por el apoyo incondicional por estar conmigo desde el día uno y darme las fuerzas para seguir adelante LOS AMO. Dios me los bendiga grandemente a todos y me seguiré recuperando para estar con ustedes nuevamente en las tarimas”, detalló Angélica.

Contenido Premium: 0