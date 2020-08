Estar en el disco de Gilberto Santa Rosa es el mejor regalo

Tito Rojas agradeció a Gilberto Santa Rosa por invitarlo a participar en su nuevo disco “Colegas”, afirmó que esa invitación es el regalo más grande que ha tenido este año.

Entre anédotas y chistes, “El Gallo de la Salsa” expresó su agradecimiento a Santa Rosa. “Estoy bien agradecido con esta oportunidad y chance, porque yo no me espera que tu me invitaras, Jhonny Torres, el bajista, que yo lo aprecio como hermano, me dijo, ‘oye, El Caballero quiere que tu grabes con él’... caramba eso para mi fue el regalo más grande que yo he tenido en este año, y caramba tantos colegas, que de verdad me han sorprendido de una manera tremenda...”, expresó Tito Rojas.

Esta confesión Tito la hizo en un live, en el que participaron salseros que también forman parte del disco de Gilberto Santa Rosa, “Colegas”, como Tito Nieves, Víctor Manuelle, Juan Alberto El Canario y Choco Orta, y aprovechó para preguntarle a El Caballero de la salsa por qué lo tomó en cuenta, ya que él considera que no es del grado para estar entre los escogidos, porque el ha sido siempre de batallar.

Los salseros presentes en el live estuvieron en desacuerdo con Tito Rojas, y expresaron que él tiene su rango y viene de esa buena escuela.

En cuanto a su pregunta, el intérprete de “Conteo regresivo” le respondió: “Mira, yo te digo la verdad, aquí ninguno está de acuerdo contigo, nosotros aquí todos tenemos alto respeto por ti, por tu carrera, te conocemos... en mi caso personal, nunca se me va a olvidar cuando yo te conocí, que estabas tu todavía en el Borincuba, tu estilo tan particular y tu manera de cantar... además de mi respeto para ti como cantante, en lo personal tu eres un ser humano muy especial, conmigo ha sido siempre ‘A’ número uno desde el día que te conocí hasta ahora que tamos hablando y, más allá de tu talento, te respetamos como sonero, como intérprete... eres uno de los colega que tenía que estar aquí”.