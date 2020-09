Estrellas que deben su carrera a otros famosos

Triunfar no es fácil y la ayuda siempre es bienvenida. Estas son las historias de algunas estrellas que deben su carrera o parte de ella a la intermediación de otras.

Nicolas Cage y Johnny Depp

En agosto de 2019, un periodista de The New York Times preguntó al actor Nicolas Cage, sobrino de Francis Ford Coppola, si era verdad que él y el también actor Johnny Depp se había conocido jugando al Monopoly en la década de los ochenta. “La verdadera historia es que ya éramos amigos”, dijo Cage. “Vivía en un edificio antiguo de Hollywood llamado Fontenoy y creo que, finalmente, le alquilé el apartamento a Johnny y él empezó a vivir allí”, añadió.

En aquel momento, cuenta el actor, Depp vendía bolígrafos “o algo así” para sobrevivir y aspiraba a ser músico. Un día estaban jugando al Monopoly y le preguntó por qué no lo intentaba en la interpretación. Depp dijo que no podía actuar y él insistió y organizó una reunión con su agente, que le consiguió su primera audición para el filme “A nightmare on Elm Street”. El protagonista de “Pirates of the Caribbean” consiguió el papel y el resto ya es historia.

Denzel Washington y Chadwick Boseman

Otro actor que debía parte de su carrera a un compañero de tablas era el recientemente fallecido Chadwick Boseman, famoso por dar vida al héroe de Marvel, T’Challa, en “Black Panther”.

Hace poco más de dos años, el actor contó a la revista Rolling Stone que una de sus profesoras de interpretación, Phylicia Rashad, se convirtió en su mentora. Ella lo recuerda como un joven larguirucho y amable. “Lo que vi en él fue que el cielo no era límite. Nunca me pidió que se lo presentara a nadie, esa no era su manera. Iba a lograrlo por sus propios méritos”, dijo Rashad según la publicación.

Cuando Boseman solicitó junto a algunos compañeros participar en un prestigioso programa de teatro en Oxford y fue aceptado, Rashad intercedió por ellos cuando vio que no podían costeárselo. “Básicamente consiguió que algunos famosos lo pagaran para que fuéramos”, dijo Boseman. El actor reveló que su gran benefactor había sido Denzel Washington.

Quentin Tarantino y John Travolta

En el caso del actor John Travolta no fue otro actor el que le echó una mano, sino un director. Y no cualquier director. Quentin Tarantino, alabado y admirado por sus películas, le dio una de las oportunidades de su vida: meterse en la piel de Vincent Vega, en “Pulp Fiction”.

Jane Fonda y Meryl Streep

En 2014, la gran dama de la interpretación Meryl Streep reconoció a otra gran dama de la escena, Jane Fonda, en un papel diferente: como mentora. Lo hizo en la entrega de premios del AFI Lifetime Achievment Award, en la que la actriz de “Grance & Frankie” recibió un reconocimiento a su carrera.