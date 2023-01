Estuvo apagado en el 2022

Al arrancar un nuevo año, el presentador Ricardo Jaramillo confesó lo difícil que fue el 2022, tras un cúmulo de sucesos en su vida, abrió su corazón a sus seguidores.

Jaramillo dijo sentirse en un callejón sin salida y en una oscuridad profunda; además señaló que tuvo desgastes en su matrimonio.

“Alguien me dijo hace poco que extraña verme sonreír… Otra persona me dijo que me veía muy serio y hasta triste… apagado. Así estuve el 2022. Definitivamente no fue un año fácil para muchos, menos para mí. Desde la muerte de mi madre con un luto mal llevado, una serie de situaciones colaterales y previas que suman 2 años, pero antes de eso estaba viviendo un desgaste en mi matrimonio al que no le buscaré responsables y mucho menos justificaciones. Lo cierto es que luego de varios intentos, asimilé que ya no tenía más nada que hacer, ya yo no me sentía parte”, sentenció el periodista.

El famoso mencionó que tuvo que buscar ayuda para superar todo lo sucedido.

“He pasado momentos de oscuridad y desasosiego, pero lo peor es que en medio de esos momentos, que ni yo mismo comprendía, llegué a sentirme solo, aun estando acompañado. Busqué ayuda porque sentí que estaba entrando a un callejón que solo me llevaría a la autodestrucción… y aquí estoy, sonriendo nuevamente y con la convicción de que lo que está por venir estará solo acompañado de dicha y bienestar. He podido sanar y tengo tanto que agradecer… mis amigos siempre ahí y esa es una fortuna”, añadió.

Reiteró a sus seguidores que nunca habrá situación que no se logre superar.

