Ex limpio de Marliere se defiende, pero le dan palo

Marliere Saely hizo un Tik Tok que causó que su ex saliera a defenderse, pero lo que recibió fue palo parejo de los cibernautas, que le recomendaron que para la próxima se quede calladito, porque así se ve más bonito.

Resulta que en el video, la hermana de Mari Gaby revelaba que una vez tuvo un novio que era limpio, nunca tenía plata y ella era la que le pagaba todo porque estaba enamorada.

Publicidad

Entre esas anécdotas, detalló que para un cumpleaños de su mamá, fueron a una cena, y como niña enamorada ella tuvo que pagar la cuenta, y para colmo, su ex limpio, además del plato fuerte hasta pidió entrada y postre. “O sea yo tenía que pagar el plato de él y el mío... llegó el momento de pagar y, obviamente como el man no tenía plata, yo tenía que pagar su cuenta, la cosa fue que estaban mis tías, mis primas, amigos de mi mamá, la cosa es que yo le paso el dinero por debajo de la mesa... yo pensé que nadie se había dado de cuenta y cuando llegamos a la casa mi mamá me dice ‘Marliere, una pregunta, ¿tú le pagaste la cuenta a ese fulanito?’, y yo dizque no, yo siempre le dije que no, y me dice ‘tú estas segura... tu tía Sanya me dijo a mi que tú le habías pasado una plata por debajo de la mesa’”, contó Marliere.

Esta confesión hizo que su ex, Raúl Ariel, mejor conocido como DJ Raulin, se tirara al agua solo y dijera en un tuit que su mala decisión hace cinco años nunca fue estar limpio, sino escoger a una persona que pagó todo por amor. “Cinco años después lo vuelve trend de Tik Tok para generar... ante todo seguiré siendo un caballero”, escribió en dicha red social el DJ.