Exige disculpas y que El Chombo reviva a Flex

Las redes están que arden y nadie se quiere dejar. Y es que las declaraciones de productor panameño Rodney Sebastián Clark, conocido como El Chombo, sobre la muerte del reguetón, siguen generando reacciones, y está vez fue cantante boricua Darell, quien salió al paso.

Durante una entrevista a Molusco, en la plataforma de YouTube, el artista pidió al panameño que se retractara de dichas declaraciones, y lo mandó a revivir al también istmeño Flex.

“Tenía una sesión en un estudio aquí Miami, al momento me le quedó viendo y le dije, ‘tú eras el que había dicho que el reguetón había muerto’. No sé qué pasó, le dije que ‘cómo te atreves a decir eso. No puedes hablar de eso, porque es un género que tuvo muchos sacrificios, yo crecí con eso y cumplí mi sueño, Tú tienes que pedir disculpa, tienes que hacer, porque donde te encuentres un boricua vas a tener este problema’”, declaró Darell.

Por otro lado, el boricua mandó a El Chombo a orientarse y meterse en Spotify.

Añadió: “Quieres ver que es verdad, vamos fuera, Él me dijo un par de cosas y yo le dije ‘si el reguetón murió, revive a Flex… que está bien muerto, Yankee está bien vivo’, luego hablamos y todo con respeto, Métete en la Playlist Spotify para que escuches las canciones, Daddy Yankee está vivo y si sigues con esto vas a tener problemas”.

Por último, comentó que está controversia le sirvió a Rodney Clark a estar pegado en estos momentos, a la vez reconoció su talento.

“El chombito es bueno, él tiene conocimiento full de muchas cosas, él me explicó muchas cosas… si el tema pasó, dejemos eso ahí… a nadie le gustaría que hablen de su cultura. Él dice que el reguetón se murió, que fue por nosotros mismos. Y escuchó reguetón todo el tiempo”, manifestó.