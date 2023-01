Expareja de Randy lo acusa de amenazas y no dejarla tener otro man

La expareja del cantante urbano Randy Nota Loca de Jowell y Randy, volvió a prender las redes y denunció faltas de respeto y amenazas.

Su expareja Raquela Rivera, realizó una publicación en las redes sociales donde denuncia una serie de circunstancias.

“Lo que quiero que la gente entienda es que yo no estoy detrás de nadie, no dejo en paz a nadie, no juzgo a nadie. Esto es algo más allá, entonces yo no voy a permitir que en estos momentos que no tengo pareja que alguien me falte el respeto, no lo voy a hacer y vuelvo y repito. Me jodí cuando no había nada para que esté pasando lo que está pasando ahora, entonces todo el mundo se va a virar contra mi, porque yo no le pago a nadie para que esté al lado mío”, dijo

Indicó que ha recibido llamadas amenazantes de personas de las cuales desconoce su identidad y del mismo modo, señaló que es la única expareja del reggeatonero que “no puede tener pareja nueva” ya que si se da la oportunidad de conocer a alguien comienzan las “amenazas”.

Randy enfrenta un cargo por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La vista fue pospuesta la semana pasada para el 8 de febrero a las 9:00am debido a que la principal testigo de fiscalía no compareció a la vista que se llevó a cabo en el Centro Judicial de Carolina.