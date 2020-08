Exparticipante de Calle 7 reveló que ha engañado a su esposa muchas veces

El conocido excompetidor de Calle 7, Ricardo González, el mismo que se desapareció por tres días y preocupó a su familia, reveló en sus redes sociales que todo este problema fue causado por las muchas veces que le ha sido infiel a su esposa.

En su relato afirmó que no salió de su casa en Colón para jugar fútbol, pues estaba con otra chica en Las Lajas.

Mr. T como lo llaman algunos, detalla que su pareja ha sido muy condescendiente con él al perdonarlo en más de cinco ocasiones por haberle sido infiel.

"Actualmente estoy casado, todo sigue legalmente. Mi esposa es la más lastimada y ofendida en todo esto, y solo sé decirle que lo siento mucho. Le fallé durante la estadía en Calle 7. Me dejé llevar por todo eso. Le fui infiel, la lastimé, le hice creer tantas cosas durante mi estadía en Calle 7, que hoy en día me pesan y me llevan al lugar donde me encuentro hoy”, relató

Sobre la otra chica con la que sale, siempre lo ha acompañado a todas partes, incluyendo el programa de competencias en el que participó, eso aún sabiendo que no podría ser la novia oficial de él.

Respecto al día que salió de su casa, comentó que se dirigió a Las Lajas pensando que su amante también le era infiel, algo que no pudo comprobar, sin embargo, se quedó con ella durante esos días, hasta que su madre, esposa, amigos lo fueron a buscar.

Dentro de sus confesiones aseguró que se arriesgó mucho, pues pasó el cerco sanitario sin ningún documento debido a que todo se le había quedado en su casa.