Extraña Panamá, pero no sabe cuando volverá a PTY

Después de decidirse y exponer en redes el martirio que vivía en su hogar, Ekaterina Brendina, la panarusa, sigue dejando consejo en sus redes para que las mujeres no se queden calladas ante el maltrato y se atrevan a salir de ese círculo tóxico.

Según la panarusa, una mujer de verdad “es una mujer que incómoda, porque vive su propia vida, juega con sus propias reglas, no se adapta a ningún hombre”, y afirma que “los hombres débiles encuentran esclavas y estas son cómodas y confiables para ellos, ellos se imponen a costa de la humillación de las mujeres”.

Ante el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram, Eka recibió mensajes de apoyo, pues los seguidores expresan que sus palabras son totalmente ciertas.

En tanto, en sus historias, respondió algunas preguntas de sus seguidores, donde compartió que pasará las fiestas de fin de año en Rusia, que sí volverá a Panamá, pero no sabe cuando, pues hay muchos factores que hacen que su regreso tarde un poco más. “Cuando siento que he ganado fuerzas, cuando veo que mis hijos extrañan el mar, cuando me despierto una mañana y entiendo que quiero ir al país más cálido y bondadoso del mundo (Panamá), cuando ahorro dinero para los pasajes, hay muchos factores, pero el hecho de que volveré es seguro”, detalló la panarusa. También confesó que sus hijos hablan todos los días con su papá.

Ekaterina, quien ya tiene casi un mes fuera de Panamá, afirma que lo que más extraña de este país es su gente amable, el buen clima, el mar cálido, su arena, el pescado fresco, las frutas dulces, el canto de los pájaro por las mañana, sus vecinos y por supuesto, las chivas, como medio de transporte.

En cuanto a su programa Mochileando con la rusa, dejó saber que extraña viajar a esos lugares desconocidos en nuestro país, por lo que espera pronto retomar su proyecto.