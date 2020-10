Fallece el conocido salsero Cano Estremera, el “Dueño del Soneo”

El conocido cantante de salsa Cano Estremera falleció a los 62 años, según confirmó el locutor Marcos Rodríguez, mejor conocido como El Cacique.

El sonero fue sometido en noviembre de 2018 a un doble trasplante pulmonar para hacer frente a su padecimiento de fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. Desde entonces, permaneció en silla de ruedas.

En mayo de este año estuvo hospitalizado debido a una bacteria, detalló el cantante Luisito Carrión en una entrevista con Telemundo, además, afirmó que “estaba sufriendo mucho”.

“Ya no sufre más. Estaba bien agotado, inclusive me decía, ‘ya me quiero ir. Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo", escribió por su parte la viuda Yannia Arce.

Carlos Enrique Estremera Colón, su nombre de pila, nació el 2 de septiembre de 1958 en Santurce y se inició profesionalmente en el mundo artístico como percusionista y luego como cantante del grupo Barrio Latino y Los Pleneros del Quinto Olivo, destaca la Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNPCP).

Sus primeros pasos en la música los dio cantando himnos religiosos y su entrada a la música tropical fue como percusionista en grupos que se formaban en Barrio Obrero.

En el 1978 conoce a Bobby Valentín y entra a su orquesta. Su primer tema con la orquesta de Bobby Valentín fue “La boda de ella”, que se convirtió en un éxito inmediato y hoy día un clásico de la salsa. En el mismo disco (“Bobby Valentín” de 1978) grabó “El muñeco de la ciudad”, otro éxito.

Convirtió en éxitos y hoy día clásicos del repertorio salsero temas como, “El caimán”, “Awilda”, “Viernes Social”, “Si me caso mejoro”, “Canta mi gallo”, “Ámame en cámara lenta”, “La mujer y la primavera”, entre muchas otras.