Fallece el reconocido trompetista Vitín Paz

El reconocido trompetista panameño, Víctor Nicolás Paz, conocido como Vitín' Paz o la Trompeta de América, falleció este sábado a la edad de 89 años.

Vitín' Paz compartió los mejores escenarios con grandes estrellas latinoamericanas como Benny Moré, Pedro Vargas, Celia Cruz, Daniel Santos, Rolando La Serie, Tito Rodríguez y las Estrellas de Fania, entre otras.

Víctor Nicolás, tenía 89 años, fue profesor de música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, además, en vida, la Gobernación de Panamá, le rindió un homenaje a este gran maestro.

Una frase que quedará para el recuerdo fue la siguien: "Si usted no estudia, no aprende, si no aprende no sabe".

Vitín Paz, nació en la ciudad de Panamá el 30 de agosto de 1932, fue un nombre importante en la música tropical tanto en los Estados Unidos, México y Puerto Rico

También tocó para grandes artistas populares del calibre de The Jackson Five, Stevie Wonder, Dionne Worwick , Diana Ross, Tom Jones, Paul Anka, Peggy Lee, Cleo Laine, Gladys Knight, Shirley Basie, Bobby Darinentre, “The Dick Cavett Show” (1969-1974, ABC), Antonio Carlos Jobim, Perry Como y Duke Ellington otros.

En su paso por la música latina, fue reconocido como un extraordinario trompetista acompañando a Benny Moré, Celia Cruz, Daniel Santos, Ismael Rivera, Eddie Palmieri, Rolando La Serie, Tito Rodríguez, Las Estrellas de Fania, Lucho Gatica, Camilo Rodríguez, Tito Contreras, El Indio Araucano, Olga Guillot, Toña “La Negra”, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Marta Estela Paredes, Ruth Fernández, Danny Rivera, Rafael Cortijo, Libertad Lamarque, La Lupe y Bárbara Wilson, entre muchas grandes celebridades.

Carlos Aguilar Navarro, ministro de Cultura, extendió sus condolencias a sus familiares, colegas, amigos y conocidos tanto en Panamá como en el mundo entero, y destacó el extraordinario legado que Vitín deja, siendo uno de los más grandes trompetistas en la historia de la música latina y un gran maestro de generaciones de artistas en la historia de la música en Panamá.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del maestro “Vitín” Paz, embajador de la trompeta, y uno de los más grandes trompetistas en la historia de la música latina, además de maestro de generaciones de artistas en la historia de la música en Panamá", dijeron desde el Ministerio de Cultura.

