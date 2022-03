Famosas que al igual que Jada Smith sufren de alopecia

Tras la gala de premiación de los Premios Óscar, y el incidente entre los actores Will Smith y Chris Rock, la alopecia se encuentra en el foco de atención a nivel mundial.

Y es que, en plena ceremonia de la Academia, Smith golpeó al comediante Chris Rock por hacer una broma por la calvicie de su mujer, Jada Pinkeyt Smith, quien sufre de esta enfermedad autoinmune, que afecta la caída del cabello.

Jada se presentó a la premiación y alfombra roja sin peluca, luciendo deslumbrante, ella tiene alopecia areta, un trastorno autoinmune que afecta de manera desproporcionada a las mujeres negras. La actriz dio a conocer esta noticia en su cuenta de Instagram en diciembre de 2021.

La alopecia es un término amplio que se refiere a cualquier forma de pérdida de cabello, señala Angela Lamb, dermatóloga certificada en Mount Sinai, Nueva York. Existen distintos tipos de alopecia que tienen diferentes causas y que se manifiestas de forma diferente en cada persona. Destacan la alopecia androgenética, donde la causa es genética; y la alopecia areata, cuando el origen de la caída del cabello es desconocido.

Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard se estima que alrededor de un tercio de las mujeres sufren de algún grado de pérdida del cabello a lo largo de sus vidas y subraya que, en Estados Unidos, esta condición afecta especialmente a las hispanas y a las negras.

De acuerdo con, Johns Hopkins Medicine (nombrado uno de los mejores hospitales en Estados Unidos), las mujeres negras son más susceptibles a esta condición conocida como la alopecia por tracción, que es causada por distintos tipos de peinados que implican tirar mucho su cabello con gran fuerza desde la raíz.

Al igual que la esposa de Will Smith, muchas otras celebridades sufren de esta enfermedad.

Ayanna Pressley

La miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2019 condenó la acción de Chirs Rock.

“Creo que hacerlo público ayudará. Estoy listo ahora, porque quiero liberarme del secreto y de la vergüenza que ese secreto conlleva. Porque no estoy aquí solo para ocupar espacio, estoy aquí para crearlo”, dijo en un video publicado por The Root, donde hizo pública su alopecia en el 2020.

Tyra Banks

Sufrió caída de pelo mientras escribía el libro Modelland y aseguró que se debía al estrés.

Kristin Davis

La actriz, quien interpreta a Charlotte en Sex and The City y en And Just Like that, comentó que tras terminar de grabar la última temporada de la serie de HBO su cabello se adelgazó y comenzó a caerse.

Viola Davis

A Viola Davis la alopecia le comenzó cuando tenía 28 años, por el estrés.

En 2014 explicó a la revista Vulture, que fue a esa edad cuando, una mañana, descubrió un área calva en la zona superior de la cabeza, que más tarde fue extendiéndose por el resto.

Naomi Campbell

Explicó al periódico Evening Standard cómo los exhaustivos tratamientos a los que sometió su melena durante años para agregarle extensiones les acabaron pasando factura.

“Tengo más cuidado con mi cabello ahora, porque lo perdí todo debido a las extensiones. Soy más responsable y hago las cosas de otra manera”, dijo la famosa modelo en el 2017.

En tanto, Lea Michele habló de que sufrió un casó de alopecia posparto en el 2021, tras tener su primer bebé. Ella optó por llevar un “mom bob”, posteriormente comenzó a recuperar su cabello.

